Samir Nasri : Le salaire qui choque !

Samir Nasri s’est exprimé sur le départ de Robinio Vaz, transféré à l’AS Rome pour un montant estimé à 25M€. Avant cela, l’attaquant âgé de 18 ans avait refusé une offre de prolongation de l’OM, qui lui proposait un salaire mensuel de 60 000€. Une somme que le consultant de Canal+ a attendu deux ans avant de toucher quand il était à Marseille.
Une quinzaine de matches seulement en Ligue 1 et Robinio Vaz n’est déjà plus un joueur de l’OM. La semaine dernière, le transfert de l’attaquant âgé de 18 ans à l’AS Rome a été officialisé, alors que la volonté première des dirigeants marseillais était de le prolonger. En ce sens, un salaire multiplié par six lui a été proposé, mais le joueur voulait plus.
« J'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme là »
« Ils ne sont pas patients, elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va. Quand je jouais, je les prenais pas, j'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme-là », a réagi Samir Nasri sur le plateau du Canal Football Club.
« Il n'a pas été patient, et 25M€ c'est une aubaine »
Dans ces conditions et alors qu’il n’y avait aucune certitude sur le potentiel de Robinio Vaz, l’ancien joueur de l’OM estime que s’en séparer était la meilleure solution : « Il n'a pas été patient, et 25M€ c'est une aubaine pour un jeune qui a fait 8 ou 9 apparitions pour qui il y a pour moi plein de zones d'ombres sur son niveau parce qu'à chaque fois qu'il a été titulaire, il n'a pas été bon. »