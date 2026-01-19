Samir Nasri : Le salaire qui choque !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samir Nasri s’est exprimé sur le départ de Robinio Vaz, transféré à l’AS Rome pour un montant estimé à 25M€. Avant cela, l’attaquant âgé de 18 ans avait refusé une offre de prolongation de l’OM, qui lui proposait un salaire mensuel de 60 000€. Une somme que le consultant de Canal+ a attendu deux ans avant de toucher quand il était à Marseille.

Une quinzaine de matches seulement en Ligue 1 et Robinio Vaz n’est déjà plus un joueur de l’OM. La semaine dernière, le transfert de l’attaquant âgé de 18 ans à l’AS Rome a été officialisé, alors que la volonté première des dirigeants marseillais était de le prolonger. En ce sens, un salaire multiplié par six lui a été proposé, mais le joueur voulait plus.

« J'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme là » « Ils ne sont pas patients, elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va. Quand je jouais, je les prenais pas, j'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme-là », a réagi Samir Nasri sur le plateau du Canal Football Club.