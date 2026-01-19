Transfert imminent à l'OM : La prochaine recrue est une surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir vendu Robinio Vaz à l'AS Rome pour 25M€, l'OM peut désormais penser à recruter. Dernièrement, on a beaucoup parler d'une arrivée d'Himad Abdelli en provenance d'Angers, mais voilà que le club phocéen serait sur le point de finaliser sa première recrue hivernale. Et ça a de quoi surprendre puisque ce nom n'avait jusqu'à présent jamais été associé à l'OM.

Pour le moment, l'OM est très calme dans le sens des arrivées en ce mois de janvier. Ça ne devrait pas rester ainsi. Après la victoire face à Angers ce week-end, Roberto De Zerbi expliquait concernant le recrutement de l'OM : « Quand je dis que j’ai des bons joueurs, je suis content quand on me ramène des joueurs encore meilleurs ».

La première recrue arrive à Marseille ! Et voilà que Roberto De Zerbi serait sur le point d'accueillir un nouveau joueur à l'OM. Une première recrue qui ne sera pas Himad Abdelli. Selon les informations de Fabrizio Romano, c'est Quinten Timber qui serait en passe de s'engager avec le club phocéen. Actuellement au Feyenoord Rotterdam, le défenseur néerlandais pourrait donc poser ses valises à Marseille d'ici peu.