OM : Le prochain transfert confirmé à l’étranger !

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, Quinten Timber, frère du défenseur d’Arsenal, est sur le point de quitter le Feyenoord Rotterdam et devrait rejoindre l’OM. Le milieu de terrain âgé de 24 ans a déjà un accord verbal avec Marseille, qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec le club néerlandais.

Il semblerait que l’OM soit en passe d’accueillir sa première recrue de 2026, et c’est une surprise. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a annoncé que Marseille était sur le point de s’attacher les services de Quinten Timber, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Feyenoord Rotterdam.

Accord confirmé entre l’OM et Timber L’OM a déjà un accord verbal avec le milieu de terrain âgé de 24 ans et les discussions avec le club néerlandais dans l’optique d’un transfert dès cet hiver sont à un stade avancé. D’après les informations d’ESPN, Quinten Timber s’est bel et bien entendu avec Marseille et son arrivée est imminente.