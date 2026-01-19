L’OM boucle deux transferts : Les victimes sont confirmées !

En quête de renforts lors de cette période de mercato hivernal, l’OM est parvenu à un accord avec Himad Abdelli et Quinten Timber, tous les deux en fin de contrat dans leur club. Des arrivées qui vont provoquer des départs. Dans cette optique, ce sont Angel Gomes et Darryl Bakola dont Marseille veut se séparer.
Très actif dans le sens des départs avec ceux de Robinio Vaz (18 ans), Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans), l’OM travaille aussi sur des arrivées. Dans cette optique, après Himad Abdelli (26 ans), un accord a également été trouvé avec Quinten Timber (24 ans), comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano.
Abdelli et Timber en approche
Deux joueurs en fin de contrat, à Angers et au Feyenoord Rotterdam, mais que l’OM veut recruter dès cet hiver. Comme indiqué par L’Équipe, les deux dossiers ne sont pas liés. Marseille veut recruter Himad Abdelli et Quinten Timber et des discussions en ce sens sont en cours avec leur club respectif.
Gomes et Bakola sur le départ
L’OM doit en revanche faire de la place dans son effectif et, selon L’Équipe, Angel Gomes (25 ans) et Darryl Bakola (18 ans) vont en faire les frais. Deux joueurs déjà annoncés sur le départ ces derniers jours. Le premier est arrivé seulement l’été dernier en provenance du LOSC, alors que le second a refusé une offre de prolongation.