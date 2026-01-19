L’OM boucle deux transferts : Les victimes sont confirmées !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En quête de renforts lors de cette période de mercato hivernal, l’OM est parvenu à un accord avec Himad Abdelli et Quinten Timber, tous les deux en fin de contrat dans leur club. Des arrivées qui vont provoquer des départs. Dans cette optique, ce sont Angel Gomes et Darryl Bakola dont Marseille veut se séparer.

Très actif dans le sens des départs avec ceux de Robinio Vaz (18 ans), Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans), l’OM travaille aussi sur des arrivées. Dans cette optique, après Himad Abdelli (26 ans), un accord a également été trouvé avec Quinten Timber (24 ans), comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano.

Abdelli et Timber en approche Deux joueurs en fin de contrat, à Angers et au Feyenoord Rotterdam, mais que l’OM veut recruter dès cet hiver. Comme indiqué par L’Équipe, les deux dossiers ne sont pas liés. Marseille veut recruter Himad Abdelli et Quinten Timber et des discussions en ce sens sont en cours avec leur club respectif.