Robert Pires avec une Miss France : Sa femme ne l’accepte pas !

Sacrée Miss France en 1998, l’année de la victoire de l’équipe de France de football à la Coupe du monde, Sophie Thalmann s’était ensuite reconvertie dans le journalisme sportif, intégrant l’émission Téléfoot pour une nouvelle rubrique. A cette occasion, elle avait notamment approché Robert Pires, retenue par sa femme de l’époque…

Chaque année, l’élection de Miss France permet à la grande gagnante de faire une entrée privilégiée dans le monde des médias, et d’y rester. Plusieurs lauréates ont embrassé une carrière de journaliste ou d’animatrice, à l’instar d’ Élodie Gossuin , Laury Thilleman , Marine Lorphelin , Camille Cerf ou encore Delphine Wespiser . Sacrée en 1998, Sophie Thalmann a fait de même, intégrant la rédaction des sports de TF1 , une trajectoire qu’elle n’avait pas imaginé.

« Mon rêve était de travailler à la télé mais pas du tout en sport, déclarait en 2023 Sophie Thalmann , interrogée par le magazine L’Équipe. Sauf qu'être Miss France l'année de la victoire des Bleus en Coupe du monde, fait tout basculer. » Et pour cause, celle qui fut élue un soir de décembre 1997 a fait la rencontre du rédacteur en chef de l’émission Téléfoot de l’époque dans la loge VIP de TF1 le soir de la finale entre l’équipe de France et le Brésil .

« Sa femme n'était pas d'accord »

« Frédéric Jaillant me demande si j'aime le foot et me parle d'une éventuelle collaboration. Comme mon père sponsorisait l'équipe de Fains-les-Sources, on allait les encourager, mais ça s'arrêtait là. Et Téléfoot, c'était une émission de mecs, de spécialistes. En plus, les règles, je n'y comprenais rien. Je ne sais d'ailleurs toujours pas ce qu'est un hors-jeu. Mais l'idée de montrer la face plus intime des footballeurs m'a plu », expliquait Sophie Thalmann, qui va alors tenir une rubrique dans l’émission dominicale de la Une. Mais dès ses débuts, la native de Bar-le-Duc rencontre un imprévu alors qu’elle souhaite interroger Robert Pirès pour son premier portrait : « Je l'avais rencontré à Metz pendant mon année de Miss... Sauf que sa femme n'était pas d'accord. » A cette époque, l’ancien joueur de l’OM et d’Arsenal partageait la vie de Nathalie, un mariage qui a duré six ans. Il avait ensuite rencontré Jessica Lemarie, une histoire d’amour terminée en 2024 après avoir passé une vingtaine d’années ensemble.

Sophie Thalmann avait alors pu compter sur un autre champion du monde 1998 : « Heureusement, Youri Djorkaeff a dit oui. Il avait été surpris de se confier autant. C'était gagné ! Après, on m'ouvrait les portes ». L’aventure Téléfoot prendra fin en 2002 pour la Miss France, rejoignant quelques années plus tard la chaîne équestre Equidia (2004-2017) : « L'équitation, c'est ma passion. J'étais vraiment à ma place ! »