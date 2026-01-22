Zidane - Deschamps : Le coup de pression dans la presse !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, au terme de la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane aura fort à faire pour faire oublier les 14 ans de règne de son ancien coéquipier chez les Bleus. Et Christian Karembeu lui met déjà la pression en interview.
La nouvelle a été officialisée il y a un an : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026 après 14 ans de bons et loyaux service. Sauf incroyable rebondissement de dernière minute, c'est donc Zinedine Zidane qui viendra lui succéder sur le banc des Bleus, et Christian Karembeu a livré son point de vue sur cette passation de pouvoirs dans un entretien accordé au Parisien.
« Passer après lui, tout sauf simple »
L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui a remporté la Coupe du Monde 1998 avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps, affirme qu'il ne sera pas facile de succéder à l'actuel sélectionneur : « Deschamps ? Son parcours est juste ouf ! Fort dans les victoires, les émotions. On parle d’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il culmine très très haut. Sa compétence n’est plus à prouver. Ses résultats plaident pour lui. Déjà en club, il a été titré à Monaco, à la Juventus et à Marseille. Et avec la France, il a remporté la récompense suprême en 2018. Passer après lui sera tout sauf simple », indique Karembeu, qui se montre néanmoins confiant vu les qualités d'entraîneur de Zidane.
« Zizou est taillé pour le poste »
« Zidane ? J’ai confiance. Il s’agira d’une nouvelle étape de sa carrière. Au Real, il a montré son savoir-faire dans une grande institution avec notamment ses trois succès en C1 (2016, 2017, 2018). Ça raconte beaucoup de sa capacité à performer au très haut niveau. À Madrid, il a eu la carrure nécessaire dans un club où la pression s’exerce au quotidien. Il a su l’apprivoiser et même l’annihiler pour transmettre sa philosophie aux joueurs. Sélectionneur, ce n’est pas la même chose, mais au regard du vivier du football français, il convient d’être optimiste. Zizou est taillé pour le poste », poursuit l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid.