Didier Deschamps : Le clash à cause de l’argent !

C’est une relation insoupçonnée qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps est l’un des fidèles amis de l’animateur Nagui, rencontré dans les années 90 lorsque les deux hommes n’en étaient qu’au début de leur carrière respective. En 2019, ils évoquaient cette belle amitié pour Le Parisien.

Entre Didier Deschamps et Nagui, c’est une belle et longue histoire d’amitié qui a démarré il y a une trentaine d'années, lorsque l’animateur n’était pas encore l’un des visages de France Télévisions et que le sélectionneur tricolore n’était qu’un jeune joueur en devenir. En 2019, les deux hommes étaient revenus pour Le Parisien sur leur relation. « Le point de départ c'est qu'on aimait vanner, se chambrer et rire ensemble. Sans autre calcul, expliquait Nagui. Mais une amitié se révèle lorsque cela ne va pas fort, dans les épreuves. Soit on en sort plus fort soit on se sépare. Et à un moment vous vous retournez et vous réalisez que cela fait en effet plus de 25 ans. C'est dingue. »

« Il est arrivé de nous battre au resto pour payer l'addition » Mais il arrive parfois que le ton monte entre Didier Deschamps et Nagui. « Il y a un truc qui m'agace, là où je n'arrive pas à avoir le dessus sur toi. Tu ne vois pas de quoi je parle ? », avait lancé le sélectionneur des Bleus en direction du présentateur, lors de leur échange pour Le Parisien. « Je suis très généreux. Mais Nagui l'est encore plus que moi », ajoutait Deschamps. « Il est arrivé de nous battre au resto pour payer l'addition », avait surenchéri Nagui, partageant alors une anecdote.