«Je ne veux pas», grosse annonce de Zidane sur l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane s'était longuement confié au sujet de l'équipe de France après le fiasco de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et alors que le climat médiatique était particulièrement tendu autour des Bleus à cette époque, Zidane refusait d'en remettre une couche et s'était exprimé clairement à ce sujet.

Pressenti pour devenir sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain après la fin du règne de Didier Deschamps, Zinedine Zidane a toujours eu un oeil avisé sur la situation des Bleus, même quand elle était au plus mal comme ce fut le cas en 2010. Après le fiasco de la Coupe du Monde en Afrique du Sud et la grève de Knysna, Zidane avait pris la parole sur le plateau de TV5 Monde, et l'ancienne gloire refusait de taper encore davantage sur les joueurs qui composaient cette équipe de France à l'époque.

« Je ne veux pas le faire » « On a tapé beaucoup sur cette équipe et c’était facile, c’est pour ça que je ne veux pas le faire. Je pense qu’on a tout dit sur cette équipe. C’est facile de parler quand vous gagnez des matchs et des coupes… Moi je n’oublie pas certaines choses, donc quand je vois des personnes parler sur cette nouvelle génération et leur taper dessus, je trouve ça difficile », a confié Zinedine Zidane, qui estime que beaucoup trop de gens se sont mêlés des polémiques autour de cette équipe de France alors qu'ils n'avaient rien à y faire selon lui.