Mercato - RC Lens : À la lutte avec le PSG, une signature est annoncée en plein milieu de la saison !

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens réalise une incroyable saison. Au lendemain de sa qualification face à l’OL en Coupe de France, lui permettant de se hisser en demi-finale, le club a officialisé la signature d’un joueur, pour le plus grand « plaisir » du directeur sportif Jean-Louis Leca.
On n’attendait pas le RC Lens à ce niveau ! Dauphins du PSG, avec seulement quatre points de retard avant le début de cette 25e journée de Ligue 1, les hommes de Franck Haise réalisent également un brillant parcours en Coupe de France, avec une qualification pour les demi-finales obtenue sur la pelouse de l’OL jeudi soir. Parmi les tauliers de l’équipe, Florian Sotoca, qui conserve un rôle important malgré son temps de jeu réduit. Ce vendredi, le RC Lens a d’ailleurs officialisé la prolongation de son capitaine.
Florian Sotoca prolonge d’un an
Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Florian Sotoca a prolongé son contrat et se retrouve désormais lié au RC Lens jusqu’en juin 2027. Dans le viseur du FC Nantes durant le mois de janvier, l’attaquant de 35 ans n’avait pas souhaité quitter le club qu’il a rejoint en 2019.
« S’appuyer sur des repères comme lui est essentiel pour continuer à avancer »
Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens, s’est réjoui de cette signature : « Le plaisir d’annoncer la prolongation de Flo’ pour une saison supplémentaire est partagé par l’ensemble du club. Plus que notre capitaine, il est un symbole qui incarne l’esprit lensois à travers sa fidélité, son humilité et sa simplicité. Au quotidien, l’exigence et l’énergie positive qu’il met dans le travail sont des moteurs pour le groupe. Son rôle a évolué cette saison, mais il démontre chaque jour que l’on peut compter sur lui pour être performant et tirer les autres vers le haut. Flo’ est aujourd’hui le doyen du vestiaire en termes de vécu. S’appuyer sur des repères comme lui est essentiel pour continuer à avancer tout en restant connectés à nos valeurs, dont il est l’un des garants au sein de l’effectif. »