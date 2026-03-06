Mercato - RC Lens : À la lutte avec le PSG, une signature est annoncée en plein milieu de la saison !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens réalise une incroyable saison. Au lendemain de sa qualification face à l’OL en Coupe de France, lui permettant de se hisser en demi-finale, le club a officialisé la signature d’un joueur, pour le plus grand « plaisir » du directeur sportif Jean-Louis Leca.

On n’attendait pas le RC Lens à ce niveau ! Dauphins du PSG, avec seulement quatre points de retard avant le début de cette 25e journée de Ligue 1, les hommes de Franck Haise réalisent également un brillant parcours en Coupe de France, avec une qualification pour les demi-finales obtenue sur la pelouse de l’OL jeudi soir. Parmi les tauliers de l’équipe, Florian Sotoca, qui conserve un rôle important malgré son temps de jeu réduit. Ce vendredi, le RC Lens a d’ailleurs officialisé la prolongation de son capitaine.

Capitaine Flo, garde la flamme... 🪐 pic.twitter.com/i5LRVfa0mQ — Racing Club de Lens (@RCLens) March 6, 2026

Florian Sotoca prolonge d’un an Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Florian Sotoca a prolongé son contrat et se retrouve désormais lié au RC Lens jusqu’en juin 2027. Dans le viseur du FC Nantes durant le mois de janvier, l’attaquant de 35 ans n’avait pas souhaité quitter le club qu’il a rejoint en 2019.