Séparation dans le clan Zidane : C'est confirmé !

Dans les prochains mois, le clan Zidane pourrait être tiraillé entre deux nations. Et pour cause, alors que Zinedine Zidane est largement pressenti pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France, deux de ses enfants pourraient évoluer pour l'Algérie. C'est déjà le cas pour Luca qui pourrait être rejoint dans les prochaine semaines par son frère Elyaz.

Quelques jours à peine après l'élimination de l'Algérie en quart de finale de la CAN, les Fennecs se tournent déjà vers la prochaine Coupe du monde avec la volonté de renforcer son effectif. Pour cela, Vladimir Petkovic souhaiterait une nouvelle fois se tourner vers les bi-nationaux comme ce fut le cas par le passé.

Elyaz et Luca Zidane bientôt ensembles en Algérie ? Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées selon les informations du média algérien Win-Win, à commencer par celle menant à Elyaz Zidane. Le défenseur central âgé de 20 ans et qui évolue au Real Betis en Espagne plaît grandement au sélectionneur Vladimir Petkovic. Au sein des Fennecs, Elyaz pourrait d'ailleurs retrouver son grand frère Luca qui a choisi la sélection algérienne avec laquelle il vient de disputer la CAN.