Le malaise avec Zidane, «c'est d’une gênance terrible »

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent à l'Église de la Madeleine à Paris la semaine dernière pour les obsèques de Rolland Courbis, Zinedine Zidane s'est retrouvé complètement acculé par des passants qui l'ont suivi sur des centaines de mètres afin de lui réclamer un selfie dès sa sortie de la cérémonie. Une séquence qui a beaucoup gêné le journaliste Thibaud Vézirian.

La vidéo est rapidement devenu virale et a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures : Zinedine Zidane, qui s'était rendu à l'enterrement de Rolland Courbis à Paris la semaine dernière, a vécu une sortie de l'église très mouvementée. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a été suivi par une dizaine de personnes sur plusieurs centaines de mètres alors qu'il regagnait sa voiture, et certains individus se sont montrés particulièrement insistants en ne lâchant plus Zidane et se collant à lui pendant qu'ils marchaient pour obtenir un selfie. Une séquence qui a indigné de nombreux internautes, mais pas que...

« Tu es content, tu as ton selfie avec Zidane » Dans un live Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian s'est lâché sur cette vidéo de Zinedine Zidane qui tourne et pousse un coup de gueule : « Cette séquence est d’une gênance terrible tant on se pose la question de ce qu’ils ont dans la tête. Oui, tu es content, tu as ta story, tu as ton selfie avec Zidane », s'agace Vézirian, qui ne comprend pas que certains puissent agir de la sorte avec une célébrité.