Deschamps est «allé trop loin» : La révélation sur sa vie privée

Fils unique de Didier et Claude Deschamps, Dylan, né en 1996, a reçu une éducation stricte de la part de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, reconnaissant il y a quelques années s’être parfois montré « trop exigeant » et « un peu dur » avec lui.
Depuis le début de sa carrière de joueur, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de sa compagne Claude, qu’il a épousé en 1989. Une histoire qui a commencé lorsque l’actuel sélectionneur des Bleus faisait ses premiers pas du côté du FC Nantes. « On s'est connus très tôt, on a construit notre vie, elle m'a accompagné tout au long de ma carrière, déclarait Didier Deschamps en 2023, au micro de RTL. Dans ma première vie, de joueur, et puis d'entraîneur et de sélectionneur, dans l'ombre, mais avec une place évidemment très importante ».
« J'ai parfois été un peu trop exigeant avec mon fils »
Ensemble, le couple a eu un fils, Dylan, né en 1996, recevant une éducation stricte de la part de son père. Peut-être trop, à en croire ce dernier. « J'ai parfois été un peu trop exigeant avec mon fils Dylan. J'en ai discuté avec lui. Je ne vais pas dire qu'il me remercie, mais il considère que ça lui a apporté un plus. J'ai été un peu dur, mais je suis comme ça, c'était aussi pour son bien. Sur certains gamins, ça peut être contre-productif, mais avec lui, ce n'est pas le cas. Je suis parfois allé trop loin. Au grand dam de ma femme qui me répétait souvent cette phrase : "Laisse-le un peu..." Et non je ne trouve pas qu'il faille "laisser" », déclarait Deschamps en 2021, dans un entretien accordé au Figaro.
« Ça forge un caractère »
Malgré cette déclaration aux allures de mea-culpa, Didier Deschamps n’affichait pas de regret. « À la limite, je pouvais faire semblant de le laisser gagner. Pas souvent (rires). Mais maintenant, je le vois, il déteste perdre aux cartes ou dans toute autre chose. Ça forge un caractère, un état d'esprit. Mon fils aime le sport mais n'est pas dans ce domaine, ça lui servira dans son travail », ajoutait le sélectionneur des Bleus.