Officiel - OM : Départ annulé, Aubameyang reste à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait prendre la direction du Maroc où se déroulera la Coupe d'Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang est finalement resté à Marseille. L’attaquant âgé de 36 ans a ressenti une douleur à la cuisse gauche et est forfait pour le premier match du Gabon. La Fédération gabonaise a annoncé qu’il avait été pris en charge par le staff médical de l’OM.

Après avoir participé à la victoire de l’OM face à l’AS Monaco (1-0) dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang devait rejoindre sa sélection dans l’optique de la Coupe d’Afrique des Nations. Malheureusement pour le Gabon, il ne pourra pas compter sur lui pour le début de la compétition.

Aubameyang blessé à la cuisse gauche En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a « ressenti une douleur à la face postérieure de la cuisse gauche », a fait savoir la Fédération gabonaise, dans un communiqué relayé par Afrik-Foot. En accord avec son équipe nationale, l'attaquant âgé de 36 ans a été pris en charge par le staff médical de l’OM à Marseille.