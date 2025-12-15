Officiel - OM : Départ annulé, Aubameyang reste à Marseille !

Alors qu’il devait prendre la direction du Maroc où se déroulera la Coupe d'Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang est finalement resté à Marseille. L’attaquant âgé de 36 ans a ressenti une douleur à la cuisse gauche et est forfait pour le premier match du Gabon. La Fédération gabonaise a annoncé qu’il avait été pris en charge par le staff médical de l’OM.
Après avoir participé à la victoire de l’OM face à l’AS Monaco (1-0) dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang devait rejoindre sa sélection dans l’optique de la Coupe d’Afrique des Nations. Malheureusement pour le Gabon, il ne pourra pas compter sur lui pour le début de la compétition.
Aubameyang blessé à la cuisse gauche
En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a « ressenti une douleur à la face postérieure de la cuisse gauche », a fait savoir la Fédération gabonaise, dans un communiqué relayé par Afrik-Foot. En accord avec son équipe nationale, l'attaquant âgé de 36 ans a été pris en charge par le staff médical de l’OM à Marseille.
« Le staff médical de l'Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable », a indiqué la Fédération gabonaise.