Rabiot - «Un voyou» : Le gros mensonge à l'OM !

Axel Cornic

Le feuilleton opposant Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille continue de faire parler, avec les deux parties qui se renvoient la faute. Mais la version du club prend du plomb dans l’aile depuis quelques jours, surtout avec la possible réconciliation évoquée à la surprise générale par Roberto De Zerbi.

Chaque jour nous livre un nouvel épisode du gros dossier de cette fin de mercato. La crise est totale entre Adrien Rabiot et l’OM, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts après la bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Une bagarre qui semble avoir particulièrement marqué les dirigeants marseillais.

L’OM choqué C’est en tout cas ce qu’a annoncé Pablo Longoria, évoquant notamment « un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï » entre Rowe et Rabiot. « Sincèrement, en tant que club, on subit la situation » a également assuré le président de l’OM. « On est victime d'une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football ».