«Ils n’ont pas dit toute la vérité» : La grosse accusation contre l’OM dans l’affaire Rabiot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Reviendra, reviendra pas ? Adrien Rabiot voit son avenir s’inscrire en pointillé à quelques jours de la fin du mercato estival. Poussé vers la sortie par l’OM après la bagarre avec Jonathan Rowe, le club pourrait finalement revenir sur sa décision, à condition que le joueur se désolidarise des propos tenus par sa mère. Un dossier qui agace Christophe Dugarry.

L’affaire Rabiot n’en finit plus de faire parler. Placé sur la liste des transferts après la bagarre avec Jonathan Rowe, le joueur formé au PSG a reçu le soutien de Roberto De Zerbi, changeant de position après avoir validé la sanction prise par sa direction. « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a lancé l’entraîneur de l’OM le week-end dernier.

Les mots forts de Pablo Longoria Un revirement étonnant quand on sait que Pablo Longoria a évoqué « un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï » pour justifier la mise à l’écart d’Adrien Rabiot. Une version des faits à laquelle ne croit pas du tout Christophe Dugarry.