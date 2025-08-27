«Ils ne le supportent plus !» : Clash inattendu au PSG, un transfert se prépare !

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui lui a déjà trouvé un remplaçant. Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC et l’international italien doit désormais se trouver un nouveau club, avec la fin du mercato estival qui approche à grands pas.

Dans un mercato assez calme, le PSG a lâché une énorme bombe. La décision a été prise de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant héros de la Ligue des Champions et considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. Cela a évidemment soulevé d’énormes débats autour de l’avenir de l’Italien, qui est devenu l’une des occasions en or du moment sur le marché des transferts.

« Quand le PSG veut se séparer d’un mec qui est très bon, c’est qu’ils ne le supportent plus » Plusieurs sources assurent que la rupture se serait produite lors des négociations interminables sur sa prolongation de contrat, qui se termine en juin 2026. Mais certains estiment tout simplement que le PSG n’en pouvait plus de Donnarumma ainsi que de son entourage. « Je pense qu’ils le supportent plus ! Quand le PSG veut se séparer d’un mec qui est très bon, c’est qu’ils ne le supportent plus » a expliqué Vincent Moscato, célèbre animateur de l’émission Super Moscato Show.