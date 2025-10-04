PSG : Le départ de cette star est programmé, c'est confirmé !

Alexis Brunet

Cet été, Marquinhos a fait le choix de rester au PSG. Le club de la capitale compte encore sur son international brésilien, mais la donne pourrait changer l’été prochain. D’autant plus que les dirigeants parisiens ont mis le paquet lors du dernier mercato estival pour recruter Illia Zabarnyi qui est censé devenir le successeur du joueur de 31 ans.

Alors que le PSG a souvent par le passé réalisé de nombreux achats lors des mercatos estivaux, le club de la capitale a cette fois décidé de rester plutôt calme. Au total, seulement trois nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Paris cet été. Luis Campos est allé chercher Renato Marin qui était en fin de contrat à l’AS Rome, ainsi que Lucas Chevalier à Lille et Illia Zabarnyi à Bournemouth.

68M€ pour Zabarnyi Le PSG avait surtout besoin cet été de recruter un défenseur central, afin de pouvoir doubler le poste. Le club de la capitale a bataillé dur pour obtenir la signature d'Illia Zabarnyi, car Bournemouth s’est montré très gourmand. La formation anglaise a finalement réussi à obtenir un chèque de 68M€ bonus compris pour l’axial de 23 ans.