PSG : Le nouveau Ousmane Dembélé est annoncé !

Pendant de longues années, Ousmane Dembélé a été décrié pour son manque d’adresse face au but. Le Ballon d’Or 2025 a su rectifier le tir la saison dernière, montrant un sang froid impressionnant dans la finition. Alors que son coéquipier au PSG Bradley Barcola vit une situation similaire, Dominique Sévérac estime que le numéro 29 peut s’inspirer de Dembélé.
Mercredi soir, le PSG s’est adjugé un énorme succès sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Le club de la capitale a d’abord recollé au score grâce à Senny Mayulu, avant de s’imposer dans les derniers instants de la rencontre avec Gonçalo Ramos. Remuant, Bradley Barcola a quant à lui manqué de finesse dans le dernier geste.
Barcola pêche dans la finition
Un élément plutôt récurrent dans le jeu du numéro 29. Excellent dans les déplacements et dans le duel, Bradley Barcola a encore des progrès à faire dans la finition. Et selon le journaliste Dominique Sévérac, l’ailier de 23 ans pourrait s’inspirer de la trajectoire de son coéquipier Ousmane Dembélé.
« Il peut voir qu'Ousmane Dembélé est passé de tueur de pigeons à Ballon d'or »
« On ne peut qu'être d'accord avec vous. Mais on peut se dire aussi qu'il a 23 ans et que ça va venir. Il est bien entouré : sur sa droite, en match, il peut voir qu'Ousmane Dembélé est passé de tueur de pigeons à Ballon d'or (une expression que j'emprunte à Jérôme Alonzo). Donc rien n'est perdu et tout commence pour lui. Mais il faut du temps, donc un peu de patience », confie le journaliste au cours d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien.