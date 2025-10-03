PSG : Le nouveau Ousmane Dembélé est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant de longues années, Ousmane Dembélé a été décrié pour son manque d’adresse face au but. Le Ballon d’Or 2025 a su rectifier le tir la saison dernière, montrant un sang froid impressionnant dans la finition. Alors que son coéquipier au PSG Bradley Barcola vit une situation similaire, Dominique Sévérac estime que le numéro 29 peut s’inspirer de Dembélé.

Mercredi soir, le PSG s’est adjugé un énorme succès sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Le club de la capitale a d’abord recollé au score grâce à Senny Mayulu, avant de s’imposer dans les derniers instants de la rencontre avec Gonçalo Ramos. Remuant, Bradley Barcola a quant à lui manqué de finesse dans le dernier geste.

Barcola pêche dans la finition Un élément plutôt récurrent dans le jeu du numéro 29. Excellent dans les déplacements et dans le duel, Bradley Barcola a encore des progrès à faire dans la finition. Et selon le journaliste Dominique Sévérac, l’ailier de 23 ans pourrait s’inspirer de la trajectoire de son coéquipier Ousmane Dembélé.