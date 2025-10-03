OM : De Zerbi a bouclé ce transfert !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature d'Arthur Vermeeren. En effet, le club marseillais et le RB Leipzig ont finalisé un prêt avec option d'achat. Ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren a avoué que Roberto De Zerbi et Medhi Benatia avaient trouvé les mots pour le convaincre de migrer vers Marseille.

Séduit par Arthur Vermeeren, l'OM a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club olympien a réussi à trouver un accord avec le RB Leipzig, et ce, pour conclure le prêt avec option d'achat du crack belge de 20 ans.

OM : De Zerbi a rassuré Vermeeren avant son transfert Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren s'est prononcé sur sa signature à l'OM. D'après le jeune milieu de terrain, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia l'ont convaincu de poser ses valises à Marseille durant la dernière fenêtre de transferts.