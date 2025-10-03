OM : De Zerbi a bouclé ce transfert !

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature d'Arthur Vermeeren. En effet, le club marseillais et le RB Leipzig ont finalisé un prêt avec option d'achat. Ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren a avoué que Roberto De Zerbi et Medhi Benatia avaient trouvé les mots pour le convaincre de migrer vers Marseille.
Séduit par Arthur Vermeeren, l'OM a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club olympien a réussi à trouver un accord avec le RB Leipzig, et ce, pour conclure le prêt avec option d'achat du crack belge de 20 ans.
OM : De Zerbi a rassuré Vermeeren avant son transfert
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren s'est prononcé sur sa signature à l'OM. D'après le jeune milieu de terrain, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia l'ont convaincu de poser ses valises à Marseille durant la dernière fenêtre de transferts.
«J’ai eu la confiance du coach avant cet été»
« J’ai eu la confiance de Medhi (Benatia) et du coach (Roberto De Zerbi) avant cet été, et ça m’a rassuré. Je me sentais bien et c’est pour ça que j’ai fait le choix de venir à Marseille. Pour l’instant, je suis très content d'avoir fait ce choix », a confié Arthur Vermeeren, le nouveau numéro 18 de l'OM.