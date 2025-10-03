Mercato : Pari risqué à l'OM, De Zerbi dit non !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM s’est construit une grosse équipe afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Des investissements de poids qui ne serviront à quelque chose que si les Marseillais restent en forme et ne se blessent pas. C’est ainsi que Roberto De Zerbi a refusé de faire jouer Leonardo Balerdi contre l’Ajax Amsterdam, sous peine que l’Argentin se blesse et qu’il soit indisponible plusieurs semaines.

L’OM semble enfin définitivement lancé cette saison. Avant de se déplacer sur la pelouse de Metz samedi, le club phocéen reste sur quatre victoires en cinq matches. Les Marseillais n’ont chuté que face au Real Madrid et encore, la formation espagnole a dû s’en remettre à deux penalties de Kylian Mbappé (2-1).

De Zerbi n’a pas pris de risque avec Balerdi Pour que l’OM réussisse de grandes choses cette saison, il aura besoin de tous ses cadres. Roberto De Zerbi ne souhaite donc pas perdre certains joueurs sur blessure et c’est pour cela qu’il n’a pas fait jouer Leonardo Balerdi contre l’Ajax Amsterdam, car il y avait un risque. Les propos de l’entraîneur marseillais sont rapportés par RMC Sport. « On essaie de faire le moins d'erreurs possible. Contre l'Ajax, Balerdi aurait dû jouer mais il n'était pas à 100% après Strasbourg. Le médecin m'a dit qu'il aurait pu jouer mais il y avait un risque donc ça n'avait pas de sens. Si on complimente Benatia d'avoir construit une grosse équipe et qu'après on prend des risques, ça ne serait pas bon. On prend en compte tous les aspects : le type de match, la succession de matchs joués par les joueurs. »