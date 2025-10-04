Mercato : Ousmane Dembélé a signé, la grande surprise au PSG !

Aujourd’hui au PSG, Ousmane Dembélé a rejoint le club de la capitale en 2023 en provenance du FC Barcelone. L’international français a ainsi intégré l’effectif de Luis Enrique, où on pouvait notamment retrouver déjà Fabian Ruiz. Alors que le milieu espagnol connaissait bien évidemment Dembélé, le côtoyer tous les jours a été à l’origine d’une certaine surprise.
A l’été 2023, le PSG n’a pas hésité à débourser 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé. Un transfert qui en a intrigué plus d’un étant donné les pépins physiques du Français au FC Barcelone. Le fait est qu’aujourd’hui, il n’y a clairement plus de débat autour de Dembélé, tout juste élu Ballon d’Or au terme d’une saison remarquable avec le PSG.
« Je savais déjà que c’était un grand joueur »
Coéquipier d’Ousmane Dembélé au PSG, Fabian Ruiz s’est confié à So Foot sur l’international français. C’est alors que le milieu espagnol a fait part de sa surprise en voyant le numéro 10 parisien débarquer. « Dembélé ? Je l’avais beaucoup vu au Barça, je savais déjà que c’était un grand joueur. En Catalogne, les blessures ne l’ont pas beaucoup aidé, mais il a tout pour lui : les deux pieds, la vitesse », a d’abord confié Fabian Ruiz.
« Ce n’est pas la même chose de le voir à la télé et de le côtoyer de près tous les jours »
L’ancien de Naples a ensuite fait savoir : « Quand il est arrivé à Paris, il m’a beaucoup surpris parce que ce n’est pas la même chose de le voir à la télé et de le côtoyer de près tous les jours à l’entraînement. C’est aussi un super type humainement, j’ai une très bonne relation avec lui ».