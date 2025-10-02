Gros transfert à l'OM, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En toute fin de mercato, l'OM a obtenu le prêt d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Méconnu en France, le milieu de terrain belge a toutefois impressionné contre l'Ajax Amsterdam lorsqu'il a été aligné dès le coup d'envoi par Roberto De Zerbi (4-0). Et cela n'étonne pas du tout Jean Butez. L'actuel gardien de but de Côme évoluait aux côtés d'Arthur Vermeeren au Royal Antwerp, et il avait rapidement anticipé qu'il réaliserait un gros transfert.

Jean Butez s'enflamme pour Vermeeren « On était tous étonnés qu'un gamin de cet âge soit titulaire, mais il nous avait bluffés par sa maturité et son calme. Arthur est arrivé sur la pointe des pieds mais il pouvait communiquer avec tout le monde en parlant français, anglais et néerlandais. Il avait du caractère, disait ce qu'il pensait », confie-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE, avant de poursuivre.