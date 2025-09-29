De l’équipe de France à l’OM : Signature imminente à la surprise générale, c’est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille s'apprête à accueillir Corinne Diacre pour prendre la tête de son équipe féminine. Après le départ de Frédéric Gonçalves à la fin de l’été, l'ancienne sélectionneuse des Bleus a été choisie par la direction phocéenne comme l’a révélé RMC, une information confirmée par L’Équipe et Le Parisien.

Le mois dernier, l’Olympique de Marseille se séparait de Frédéric Gonçalves, à la tête de l’équipe féminine qui vient de faire son retour dans l’élite après cinq ans d’absence. Un départ survenu dans un contexte très tendu, après une altercation entre des Marseillaises et d’autres joueuses du Club Esportiu Europa affronté en match amical. Selon La Provence, cette mise à l’écart avait bien un lien avec l’incident survenu quelques jours plus tôt.

Corinne Diacre va débarquer à l’OM Depuis, c’est Dalin Anrifani qui avait pris les rênes de l’OM féminin, un intérim proche de la fin puisque les dirigeants ont identifié le remplaçant de Frédéric Gonçalves, ou plutôt la remplaçante. En effet, RMC a annoncé ce lundi après-midi l’arrivée imminente de Corinne Diacre, à la tête de l’équipe de France féminine entre 2017 et 2023.