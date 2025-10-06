85M€ - PSG : Fiasco sur le mercato, il balance cash en direct !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a bouclé la signature de Gonçalo Ramos. Au total, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 85M€ pour s'attacher les services du buteur portugais. Interrogé ce dimanche soir, Walid Acherchour a affirmé que le PSG n'aurait jamais dû lâcher une telle somme pour recruter Gonçalo Ramos.

Tombée sous le charme de Gonçalo Ramos, la direction du PSG a fait le nécessaire pour boucler son transfert. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a trouvé un accord avec Benfica pour finaliser un prêt avec option d'achat lors de l'été 2023. Ayant levé la clause de Gonçalo Ramos, le PSG a déboursé environ 85M€ au total pour le recruter.

PSG : Un transfert à 85M€ pour Ramos Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Walid Acherchour s'est prononcé sur le transfert de Gonçalo Ramos au PSG. D'après le journaliste de RMC Sport, l'écurie rouge et bleu a payé trop cher pour s'offrir le buteur portugais de 24 ans.