Frank McCourt : Le gros projet annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présente ce mercredi en conférence de presse, Corinne Diacre a expliqué pourquoi elle avait accepté de devenir la nouvelle entraîneuse de l’équipe féminine de l’OM. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France a été séduite par le projet mis en place par le club avec les Marseillaises, dans lequel Frank McCourt et Pablo Longoria sont très investis.

Si l’objectif à court terme est d’assurer le maintien en première division, Corrine Diacre a de plus grandes ambitions à l’OM. Nommée nouvelle entraîneuse des Marseillaises, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine vise une qualification en Ligue des champions à « moyen-court terme » et en ce sens, peut compter sur l’investissement de Frank McCourt et de Pablo Longoria afin de continuer à développer la section féminine du club.

« Aujourd’hui le projet est réellement là » « C'est vrai que dans le passé ce n'était pas ça, même s’il y a eu des essais puisque l’OM était en D1 il y a quelques années. Quand j'ai pris l'équipe nationale j'étais venue ici. Il y avait un projet sans avoir un projet. Il y avait un peu une obligation non-officielle de la Fédération pour les clubs pros d’avoir une équipe féminine. Marseille a quand même essayé à ce moment-là de jouer le jeu ce qui n’était pas le cas de tous les clubs. Ça a plus ou moins bien fonctionné. En revanche aujourd’hui le projet est réellement là », a déclaré Corinne Diacre ce mercredi en conférence de presse.