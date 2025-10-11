OM - Greenwood : L'énorme coup à 96M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Souvent pointé du doigt la saison dernière, Mason Greenwood semble plus épanoui à l'OM et cela se voit sur le terrain. Pour Olivier Dall'Oglio, c'est notamment grâce à l'impressionnant mercato marseillais qui a vu arriver 12 nouveaux joueurs pour environ 96M€.

Durant le mercato estival, l'OM a totalement chamboulé son effectif en déboursant 96M€ pour recruter 12 nouveaux joueurs à savoir Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Et pour Olivier Dall'Oglio, cela a pu avoir un impact sur Mason Greenwood.

Greenwood a changé « L’OM a évolué. La solidité vient aussi du recrutement de Pavard et Aguerd. Nayef amène de la sérénité, il n’est pas hyper expansif. C’est un joueur constamment performant. C’est un joueur rassurant pour un coach et ses coéquipiers. Et quand vous ajoutez aussi Pavard, cela donne de la sécurité et de la sérénité à un groupe. Et ils sont réguliers dans la performance. Ils peuvent stabiliser l’OM pour éviter le phénomène de montagne russe souvent présent dans un club comme Marseille. Nayef sera capable de faire un rappel à un joueur sans passer par le coach. S’il voit que quelqu’un n’est pas à fond ou pas calibré sur l’exigence, il sera capable de lui dire. Car il est lui-même dans l’analyse. Il est dans la communication, il ne va pas se braquer. Il va aller chercher des manques qu’on peut lui indiquer », confie-t-il dans une interview accordée à TopMercato, avant de poursuivre.