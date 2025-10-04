Officiel : L’OM annonce un grand retour, la surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’est plus apparu depuis le déplacement sur la pelouse de l’OL (1-0) le 31 août dernier, Ulisses Garcia est de retour dans le groupe de l’OM. Roberto De Zerbi devant composer avec les absences de Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Facundo Medina, l’international suisse fait partie des joueurs retenus pour affronter Metz ce samedi.

Comme indiqué par Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, il ne pourra pas compter sur Geoffrey Kondgobia et Hamed Junior Traoré ce samedi face à Metz. Le retour des deux joueurs de l’OM est espéré après la trêve internationale, alors que Facundo Medina quant à lui sera absent un moment.

Garcia de retour dans le groupe de l’OM L’international argentin s’est blessé à la cheville mardi lors de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions et son indisponibilité est estimée à environ deux mois. Des absences qui vont profiter à Ulisses Garcia, de retour dans le groupe de l’OM ce samedi pour le déplacement à Metz.