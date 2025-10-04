Officiel : L’OM annonce un grand retour, la surprise !

Alors qu’il n’est plus apparu depuis le déplacement sur la pelouse de l’OL (1-0) le 31 août dernier, Ulisses Garcia est de retour dans le groupe de l’OM. Roberto De Zerbi devant composer avec les absences de Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Facundo Medina, l’international suisse fait partie des joueurs retenus pour affronter Metz ce samedi.
Comme indiqué par Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, il ne pourra pas compter sur Geoffrey Kondgobia et Hamed Junior Traoré ce samedi face à Metz. Le retour des deux joueurs de l’OM est espéré après la trêve internationale, alors que Facundo Medina quant à lui sera absent un moment.
Garcia de retour dans le groupe de l’OM
L’international argentin s’est blessé à la cheville mardi lors de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions et son indisponibilité est estimée à environ deux mois. Des absences qui vont profiter à Ulisses Garcia, de retour dans le groupe de l’OM ce samedi pour le déplacement à Metz.
L’OM veut qu’il remplace Medina en C1
L’international suisse figure dans les 21 joueurs retenus par Roberto De Zerbi pour cette rencontre, tout comme Leonardo Balerdi, dont la présence était incertaine. Après avoir participé aux trois premiers matchs de la saison, Ulisses Garcia n’était plus apparu dans le groupe depuis. En raison de la blessure de Facundo Medina, l’OM a même fait une demande auprès de l’UEFA afin qu’il le remplace dans la liste de la Ligue des champions, un joker que le club ne peut utiliser qu’une seule fois.