Un «monstre» au PSG, c'est le choc !

Lors de son passage au PSG, Benjamin Stambouli a eu l'occasion d'évoluer aux côtés de Thiago Motta (43 ans). S'il n'a disputé qu'une saison à Paris, le milieu de terrain de 35 ans a tout de même été ébloui par l'ex-international italien, notamment par son incroyable vision du jeu.
S'il défend actuellement les couleurs du FC Metz, Benjamin Stambouli a également joué au PSG. En effet, le milieu de terrain de 35 ans était à Paris pendant près d'une année (de juillet 2015 à aout 2016).
PSG : Motta a bluffé Stambouli
Durant sa pige au PSG, Benjamin Stambouli a eu la chance de côtoyer Thiago Motta. Et l'ancien international italien lui en a mis plein la vue lors de leur cohabitation au sein du club rouge et bleu.
«Il avait cette vista et voyait tout avant»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Benjamin Stambouli n'a pas tari d'éloges à l'égard de Thiago Motta. « Mon entrainement le plus ludique ? Avec le PSG, on a fait, comme entraînement, un tournoi de futsal entre nous. On s'était régalé. Et au début de la séance, c'était basket. Thiago Motta était un monstre. Comme au foot, il avait cette vista et voyait tout avant ! », s'est enflammé le natif de Marseille. Pour rappel, Thiago Motta a évolué au PSG pendant six saisons (2012-2018), avant de mettre un terme à sa carrière de joueur.