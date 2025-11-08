Un «monstre» au PSG, c'est le choc !

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Benjamin Stambouli a eu l'occasion d'évoluer aux côtés de Thiago Motta (43 ans). S'il n'a disputé qu'une saison à Paris, le milieu de terrain de 35 ans a tout de même été ébloui par l'ex-international italien, notamment par son incroyable vision du jeu.

S'il défend actuellement les couleurs du FC Metz, Benjamin Stambouli a également joué au PSG. En effet, le milieu de terrain de 35 ans était à Paris pendant près d'une année (de juillet 2015 à aout 2016).

PSG : Motta a bluffé Stambouli Durant sa pige au PSG, Benjamin Stambouli a eu la chance de côtoyer Thiago Motta. Et l'ancien international italien lui en a mis plein la vue lors de leur cohabitation au sein du club rouge et bleu.