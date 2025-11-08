PSG - Neymar : Sa soirée inoubliable avec des stars !

L'espace d'une soirée, Pablo Sarabia a vécu une expérience qui l'a marqué. En raison de la montée du Coronavirus, les supporters du PSG ne pouvaient pas investir le Parc des princes le 11 mars 2020, mais ont entouré le stade pour pousser les stars du Paris Saint-Germain. Impact réussi puisque les Parisiens se sont qualifiés avec Neymar et Edinson Cavani. Ce que Sarabia n'oubliera jamais.
Le 11 mars 2020, quelques jours seulement avant le début du confinement causé par la crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG éliminait le Borussia Dortmund en 1/8èmes de finale de Ligue des champions dans un stade vide. En effet, à cause de la pandémie, aucun supporter n'était autorisé dans l'enceinte du Parc des princes pour des mesures de sécurité. Mais pas en dehors.
«Le meilleur souvenir, c’est quand on a gagné dans notre stade contre Dortmund avant la pandémie»
Les milliers de supporters du PSG avaient investi les alentours du Parc des princes afin de pousser les stars parisiennes telles que Neymar, Angel Di Maria ou encore Edinson Cavani. Une soirée magique grâce à la victoire des Rouge et Bleu (2-0) du point de vue de Pablo Sarabia. Mais surtout en raison de ce qui s'est déroulé après le match comme raconté à Foot Mercato. « Les meilleurs moments sont ceux quand on a gagné les coupes, le Trophée des champions et tous les titres, parce que j’adore gagner des trophées. Mais le meilleur souvenir, c’est quand on a gagné dans notre stade contre Dortmund avant la pandémie. C’était incroyable ».
«J’espère que jamais je vais oublier cela»
« On a joué sans rien, sans personne dans le stade. Tout le monde nous a attendus à l’extérieur du Parc des Princes. On a tous profité ensemble. Ce moment était incroyable. J’espère que jamais je vais oublier cela. Je remercie tous les supporters du PSG de m’avoir fait vivre un moment comme celui-ci ». Pablo Sarabia a vécu une soirée qu'il n'oubliera jamais de son propre aveu. Un moment de communion unique malgré les précautions sanitaires.