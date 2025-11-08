PSG - Neymar : Sa soirée inoubliable avec des stars !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace d'une soirée, Pablo Sarabia a vécu une expérience qui l'a marqué. En raison de la montée du Coronavirus, les supporters du PSG ne pouvaient pas investir le Parc des princes le 11 mars 2020, mais ont entouré le stade pour pousser les stars du Paris Saint-Germain. Impact réussi puisque les Parisiens se sont qualifiés avec Neymar et Edinson Cavani. Ce que Sarabia n'oubliera jamais.

Le 11 mars 2020, quelques jours seulement avant le début du confinement causé par la crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG éliminait le Borussia Dortmund en 1/8èmes de finale de Ligue des champions dans un stade vide. En effet, à cause de la pandémie, aucun supporter n'était autorisé dans l'enceinte du Parc des princes pour des mesures de sécurité. Mais pas en dehors.

«Le meilleur souvenir, c’est quand on a gagné dans notre stade contre Dortmund avant la pandémie» Les milliers de supporters du PSG avaient investi les alentours du Parc des princes afin de pousser les stars parisiennes telles que Neymar, Angel Di Maria ou encore Edinson Cavani. Une soirée magique grâce à la victoire des Rouge et Bleu (2-0) du point de vue de Pablo Sarabia. Mais surtout en raison de ce qui s'est déroulé après le match comme raconté à Foot Mercato. « Les meilleurs moments sont ceux quand on a gagné les coupes, le Trophée des champions et tous les titres, parce que j’adore gagner des trophées. Mais le meilleur souvenir, c’est quand on a gagné dans notre stade contre Dortmund avant la pandémie. C’était incroyable ».