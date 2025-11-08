Achraf Hakimi - Nuno Mendes : La catastrophe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La défaite contre le Bayern Munich va sérieusement laisser des traces du côté du PSG qui a perdu sur blessures plusieurs joueurs majeurs donc ses deux latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Un sérieux coup dur pour les Parisiens compte tenu de leur importance dans le système de jeu de Luis Enrique.

Depuis le début de la saison, le PSG avait fait de ses latéraux l'une de ses grandes forces. Et pour cause, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont présentés comme les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste. Par conséquent, leur absence va être très problématique pour les Parisiens comme le constate Christophe Jallet, ancien latéral droit du PSG.

Sans Hakimi ni Mendes, le PSG perd gros « Dans l'animation du PSG, c'est souvent sur les côtés que se fait la différence. Ce n'est pas qu'une question de latéraux parce qu'il y a aussi une complémentarité avec le milieu offensif excentré », confie-t-il dans un premier temps dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.