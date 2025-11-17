Scandale raciste : Pierre Ménès retrouve le journaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pierre Ménès avait fait scandale en septembre dernier en indiquant noir sur blanc que l'équipe de France était principalement composée de joueurs noirs et évoquait une forme de racisme anti-blancs dans le football, le tout dans un entretien avec le journaliste Eric Morillot. Et Ménès s'apprête justement à accorder de nouveau une interview à ce même journaliste...

En septembre, à l'occasion d'un entretien dans l'émission Bistro Liberté avec le journaliste Eric Morillot, Pierre Ménès avait fait polémique en décrivant l'expérience frustrante de son fils dans un club de football lorsqu'il était jeune, alors que ce dernier s'était plaint de l'ambiance dans le vestiaire : « Dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, mais du football français aussi (...). Regardez l’équipe de France : aujourd’hui il y a onze Noirs », avait lâché Ménès. Des propos qui avaient suscité un énorme scandale, et pourtant...

Pierre Ménès redonne une interview au journaliste ! Ce lundi, sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès annonce qu'il s'apprête à redonner une interview à ce même journaliste : « J’ai une interview prévue jeudi, je serai interviewé par Eric Morillot dans son émission, ‘les incorruptibles’. Ce qui est intéressant, c’est qu’Eric Morillot était l’animateur de Bistro Liberté, le débat où j’ai dit qu’il y avait presque que des noirs en équipe de France, ce qui m’a valu un cheat storm assez phénoménal », explique-t-il.