PSG : Verratti, Riolo... Les raisons du clash !

Marco Verratti aura donc passé 11 ans à Paris. Rapidement devenu le chouchou des supporters du PSG, l'Italien avait toutefois des détracteurs. Daniel Riolo a notamment fait partie de ceux qui ont dézingué le milieu de terrain durant ses dernières années avec le club de la capitale. Et le journaliste de RMC avait de ses raisons de s'en prendre autant à Verratti...

Pendant que certains adulaient Marco Verratti au PSG, d'autres descendaient l'Italien. L'ancien Parisien déchainait ainsi les passions et parmi ses détracteurs, on retrouvait un certain Daniel Riolo. Fan de Verratti à ses débuts, il a ensuite multiplié les attaques à l'encontre de celui qui évolue aujourd'hui au Qatar. Mais pourquoi une telle rancoeur ?

« Mes critiques étaient à la hauteur de l’idolâtrie qu’il suscitait » Lors de l'émission Hors Jeu, Daniel Riolo a expliqué ses coups de gueule à répétition contre Marco Verratti quand il était au PSG. C'est ainsi qu'il a fait savoir : « Moi, j’ai du mal avec l’unanimisme. En gros, quand trop de gens ne voient pas quelque chose et sont là à glorifier de façon abusive, je prends souvent le contrepied. (…) J’ai fait ça pendant des années avec Verratti. Verratti, mes critiques étaient à la hauteur de l’idolâtrie qu’il suscitait. Ça m’énervait ».