Kylian Mbappé, l’annonce inquiétante !

Pour le Real Madrid, il va donc falloir débuter l’année 2026 sans Kylian Mbappé. En effet, le buteur merengue est touché au genou et une absence de 3 semaines avait alors été évoquée pour l’international français. Pour autant, il serait difficile de donner une date exacte pour le retour de Mbappé si l’on en croit Xabi Alonso.

A vouloir trop forcer, le corps de Kylian Mbappé a lâché. Ayant joué avec une douleur au genou au cours des dernières semaines, le buteur du Real Madrid a aggravé son cas. Le voilà aujourd’hui indisponible et absence pour un moment. Forcément, pour les Merengue, la principale question est de savoir quand Mbappé sera de nouveau apte. Mais même au Real Madrid, on ne peut pas donner une réponse actuellement…

« C’est quand le plus tôt possible ? C'est la question. Je ne sais pas » Faut-il s’inquiéter pour le retour de Kylian Mbappé avec le Real Madrid ? En conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso s’est prononcé sur le cas de son attaquant. C’est alors que l’entraîneur merengue a confié à propos de Mbappé : « Nous allons adapter le calendrier. Il s'agit surtout d'évaluer la situation au fur et à mesure. C’est quand le plus tôt possible ? C'est la question. Je ne sais pas. La Supercoupe ? On verra… ».