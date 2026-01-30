«L'échange est mortel» : Des images inédites de Kylian Mbappé bientôt diffusées ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu présent en interview et de manière générale devant les médias, Kylian Mbappé a pris l'habitude de se faire discret. Néanmoins, des images inédites issues d'un ancien entretien pourrait prochainement être utilisées pour un documentaire réalisé par la société de production du joueur.

Le 8 décembre 2024, Kylian Mbappé donnait sa première interview depuis son départ du PSG. Pour l'occasion, il acceptait de rencontrer Mouloud Achour sur Clique, l'émission de Canal+. Un échange d'une heure entre les deux hommes a ainsi été diffusés, et pourtant, cela aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Et pour cause, Mouloud Achour révèle qu'ils avaient également enregistré un échange entre Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari, qui n'a finalement pas été diffusé. Mais ce n'est que partie remise puisque les images ont été conservés et pourraient être utilisés dans un documentaire.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. pic.twitter.com/lKzMma2nHZ — CLIQUE (@cliquetv) December 6, 2024

Un «échange mortel» entre Kylian Mbappé et sa mère « On a tourné au total 1h45, mais on a monté une heure, pour rentrer dans la case du Canal Football Club. L'échange entre Kylian et sa mère est mortel, on ne les avait jamais vus échanger comme ça tous les deux. Mais avec Antoine Le Roy (ancien journaliste de Canal+ qui a rejoint la société de production du joueur), ils bossent sur un projet de documentaire au très long cours et ces images en feront peut-être partie », révèle-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.