«L'échange est mortel» : Des images inédites de Kylian Mbappé bientôt diffusées ?

Peu présent en interview et de manière générale devant les médias, Kylian Mbappé a pris l'habitude de se faire discret. Néanmoins, des images inédites issues d'un ancien entretien pourrait prochainement être utilisées pour un documentaire réalisé par la société de production du joueur.
Le 8 décembre 2024, Kylian Mbappé donnait sa première interview depuis son départ du PSG. Pour l'occasion, il acceptait de rencontrer Mouloud Achour sur Clique, l'émission de Canal+. Un échange d'une heure entre les deux hommes a ainsi été diffusés, et pourtant, cela aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Et pour cause, Mouloud Achour révèle qu'ils avaient également enregistré un échange entre Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari, qui n'a finalement pas été diffusé. Mais ce n'est que partie remise puisque les images ont été conservés et pourraient être utilisés dans un documentaire.
Un «échange mortel» entre Kylian Mbappé et sa mère
« On a tourné au total 1h45, mais on a monté une heure, pour rentrer dans la case du Canal Football Club. L'échange entre Kylian et sa mère est mortel, on ne les avait jamais vus échanger comme ça tous les deux. Mais avec Antoine Le Roy (ancien journaliste de Canal+ qui a rejoint la société de production du joueur), ils bossent sur un projet de documentaire au très long cours et ces images en feront peut-être partie », révèle-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.
«Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan»
Et si l'entretien avait été si long c'est notamment parce que Mouloud Achour attendait cela depuis très longtemps. « Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan, avec des non successifs, on avait cette fois reçu un oui et on n'allait pas bouder notre plaisir. On a simplement décalé l'entretien pour que ce soit le bon timing. On le critiquait sur les réseaux sociaux et je pense qu'il s'était dit que ce serait bien de s'exprimer sur un média digital où il puisse être vu et entendu. Pour lui, Clique était plus puissant qu'un média traditionnel », assure le journaliste de Canal+.