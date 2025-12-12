Christophe Urios, la relation «spéciale» !

Pierrick Levallet

Harry Plummer est très certainement la meilleure recrue estivale de la saison en Top 14. Arrivé à l’ASM Clermont Auvergne l’été dernier, le demi d’ouverture de 27 ans s’est rapidement adapté au championnat. Le Néo-Zélandais est l’une des précieuses armes de Christophe Urios. Il s’est d’ailleurs livré sur ses axes de progression, et sur la relation qui lie le club coaché par le manager de 59 ans et les supporters des Jaune-et-Bleu.

«Jouer à domicile est quelque chose de très spécial» « Mes axes de progression ? Retranscrire mon niveau de jeu à domicile et à l’extérieur. En France, jouer à domicile est quelque chose de très spécial avec nos supporters, et gagner à l’extérieur n’est jamais chose facile. Il est donc important de développer une certaine capacité d’adaptation pour modifier son jeu en fonction des conditions, mais aussi du lieu » a d’abord expliqué Harry Plummer dans un entretien accordé à Midi Olympique.