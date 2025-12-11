Il tombe sous le charme d'Antoine Dupont : La nouvelle relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de blessure après plus de huit mois d'absence, Antoine Dupont a déjà démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Ses entrées en jeu ont notamment impressionné son coéquipier Anthony Jelonch, sous le charme du capitaine du XV de France.

Après quasiment neuf mois d'absence, Antoine Dupont a enfin fait son grand retour à la compétition. S'il n'a toujours pas débuté un match, il est toutefois entré en jeu lors de la victoire du Stade Toulousain contre le Racing 92 puis lors de celle face aux Sharks. A chaque fois, il a joué environ 30 minutes. Suffisant pour impressionner son coéquipier Anthony Jelonch, admiratif d'Antoine Dupont.

Jelonch sous la charme de Dupont « Je l’ai trouvé très bien dès son premier match avec nous, lors de son entrée face au Racing 92. Franchement, je le trouve très prêt par rapport à cette grosse blessure. C’est de bon augure pour la suite. Moi, j’avais mis 5-6 mois à être vraiment bien sur le terrain. Qu’il soit aussi bien dès son premier match, c’est fort », confiait-il après le match.