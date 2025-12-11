Il tombe sous le charme d'Antoine Dupont : La nouvelle relation !

De retour de blessure après plus de huit mois d'absence, Antoine Dupont a déjà démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Ses entrées en jeu ont notamment impressionné son coéquipier Anthony Jelonch, sous le charme du capitaine du XV de France.
Après quasiment neuf mois d'absence, Antoine Dupont a enfin fait son grand retour à la compétition. S'il n'a toujours pas débuté un match, il est toutefois entré en jeu lors de la victoire du Stade Toulousain contre le Racing 92 puis lors de celle face aux Sharks. A chaque fois, il a joué environ 30 minutes. Suffisant pour impressionner son coéquipier Anthony Jelonch, admiratif d'Antoine Dupont.
Jelonch sous la charme de Dupont
« Je l’ai trouvé très bien dès son premier match avec nous, lors de son entrée face au Racing 92. Franchement, je le trouve très prêt par rapport à cette grosse blessure. C’est de bon augure pour la suite. Moi, j’avais mis 5-6 mois à être vraiment bien sur le terrain. Qu’il soit aussi bien dès son premier match, c’est fort », confiait-il après le match.
«Qu’il soit aussi bien dès son premier match, c’est fort»
De son côté, Antoine Dupont s'était également réjoui de son grand retour sur les pelouses. « Dès que j’ai repris les premiers entraînements collectifs à 100% de mes capacités, je me suis senti bien de suite. Les mecs, je les connais par cœur, et les automatismes sont très vite revenus. J’ai encore un peu de boulot, mais les sensations sont bonnes », confiait-il au micro de Canal+.