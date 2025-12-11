Antoine Dupont confirme sa nouvelle infidélité ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion olympique durant les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont avait donc délaissé le XV de France pendant quelques mois et lui avait fait une petite infidélité afin de pouvoir vivre cet évènement olympique avec une autre sélection tricolore. Et le demi de mêlée toulousain n'exclut pas de remettre ça pour les JO de 2028 à Los Angeles...

Antoine Dupont sera-t-il de nouveau infidèle au XV de France pour partir à l'aventure olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 en vue des JO de 2028 à Los Angeles ? Après son sacre de 2024 à Paris, la star du rugby français semble plus que jamais ouvrir la porte. Et Dupont a multiplié les appels du pied à ce sujet depuis déjà quelques mois...

« Ça donne envie d'y regoûter » En juillet dernier, dans les colonnes du Parisien, le capitaine du XV de France laissait clairement entendre qu'il se verrait bien revivre les JO en 2028 : « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », a confié Antoine Dupont, qui a confirmé cette version dans les colonnes de L'EQUIPE à peu près au même moment.