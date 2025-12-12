Séparation avec Antoine Dupont : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours déjà, Antoine Dupont a assisté à un départ au Stade toulousain. Pita Akhi a en effet quitté les Rouge-et-Noir pour s’engager chez les Auckland Blues. Le centre de 33 ans était l’un des cadres du vestiaire d’Ugo Mola. Son départ a donc été une véritable surprise pour Santiago Chocobares, qui s’est livré sur le sujet.

Il y a quelques jours, Pita Akhi a lâché le Stade toulousain. Le centre de 33 ans a quitté Antoine Dupont et le reste du groupe des Rouge-et-Noir pour s’engager avec les Auckland Blues. Son départ a d’ailleurs été un véritable choc pour Santiago Chocobares. Le joueur de 26 ans évoluait aux côtés du Néo-Zélandais sur le terrain. Et l’Argentin a avoué avoir été surpris lorsqu’il a su que son coéquipier allait partir.

«Je n’en savais rien» « C’était une surprise, complètement. Je n’en savais rien. Du coup, je savais que le match contre le Stade Français (1er novembre) allait être notre dernier match ensemble. Donc j’ai... J’ai profité vraiment » a d’abord confié Santiago Chocobares dans des propos rapportés par La Dépêche.