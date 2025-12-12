Antoine Dupont : Bientôt la séparation ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A son arrivée au Stade toulousain en 2017, Antoine Dupont a croisé la route de Romain Ntamack, qui débutait alors sa carrière. Depuis les deux hommes sont inséparables, que ce soit en club ou en sélection. Pourtant Ntamack a récemment confié qu'il pourrait quitter le club dans le futur pour finir sa carrière à l'étranger...

Après autant d'années à travailler de concert sur les terrains de rugby, Antoine Dupont et Romain Ntamack pourraient finir par être séparés. Dans une interview accordée à RMC Sport en septembre dernier, ce dernier a clairement indiqué qu'il pense à quitter Toulouse pour de nouveaux horizons.

Ntamack va quitter Dupont bientôt ? En France, le Stade toulousain continue de régner en maître sur le Top 14. Le club pointe en tête après 11 journées alors qu'Antoine Dupont vient tout juste de faire son retour à la compétition après 8 mois d'absence. Toulouse peut profiter de ses deux stars mais peut-être pas pour toujours... En effet, Romain Ntamack s'interroge sur son avenir à l'étranger. « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui » confie-t-il à RMC.