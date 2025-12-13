Antoine Dupont : Il dit stop, c'est la rupture avec cette célébrité !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De retour sur les terrains après une longue absence, Antoine Dupont a pu retrouver ses copains du Stade Toulousain, dont Romain Ntamack. Les deux stars forment un duo exceptionnel depuis plusieurs années déjà, aussi bien en club qu’en sélection. Vincent Moscato lui, estime que Dupont doit faire plus d’efforts, et ne pas acter de séparation avec Matthieu Jalibert.

Le retour tant attendu a eu lieu. Blessé de longue date, Antoine Dupont est revenu sur les terrains avec le Stade Toulousain. Le demi de mêlée de 29 ans va pouvoir de nouveau former son duo de choc avec Romain Ntamack. Mais pour certains observateurs comme Vincent Moscato, Dupont ne doit pas négliger son association avec Matthieu Jalibert pour autant.

Moscato optimiste pour Jalibert « Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », a d’abord confié Moscato sur RMC au moment d’évoquer les chances de participation de Jalibert à la Coupe du monde. Ce dernier estime qu’Antoine Dupont ne doit pas acter sa séparation avec le joueur de l’UBB au profit de Romain Ntamack.