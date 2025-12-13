Officiel - Antoine Dupont : Le gros carton après la rutpure ?

Axel Cornic

Quasiment un an après, Antoine Dupont est à nouveau titulaire avec le Stade Toulousain, pour le choc de ce samedi face aux Glasgow Warriors en Champions Cup. Un pas très important fait pour le demi de mêlée, qui travaille pour retrouver son meilleur niveau après la grave blessure au genou dont il a été victime en mars dernier.

Ces dernières semaines, tout le monde a scruté les premiers pas d’Antoine Dupont. Absent depuis un peu plus de huit mois, la star du rugby français a retrouvé son club du Stade Toulousain en Top 14, puis en Champions Cup. Mais ce n’était qu’en tant que remplaçant, avec tout de même des prestations assez encourageantes.

Dupont enfin titulaire Cela semble avoir poussé Ugo Mola à fixer la barre un peu plus haut, en titularisant Dupont pour la première fois de la saison à l’occasion de la rencontre face aux Glasgow Warriors. Il sera donc aligné dès le départ et retrouvera Romain Ntamack à l’ouverture, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour le XV de France à quelques semaines du Tournoi des 6 Nations 2026.