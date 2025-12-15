Fiasco à Toulouse : Antoine Dupont accusé par son entraîneur ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le Stade Toulousain s'est incliné lors de la 2ème journée de la Champions Cup face aux Glasgow Warriors malgré un démarrage en trombe d'Antoine Dupont et ses coéquipiers. En effet le club est même allé jusqu'à mener 21-0 avant de subir. Après la rencontre, Ugo Mola, le coach de l'équipe, regrettait que son équipe n'ait pas saisi les bonnes occasions pour éviter ce désagrément.

De retour de blessure, Antoine Dupont était titularisé pour la première fois samedi pour affronter Glasgow. Ce dernier a parfaitement débuté la rencontre en inscrivant le premier essai assez rapidement mais à l'image du club, il a fini par couler. Ugo Mola regrette la tournure des événements et ses hommes ont fini par s'incliner 21-28.

Le Stade toulousain perd pied avec Dupont En menant largement au score, le Stade toulousain semblait hors de danger mais le club a souffert en deuxième mi-temps, ne marquant plus le moindre point. Pourtant tout aurait pu être différent si certaines actions avaient été mieux disputées. « On a même cette occasion à 21-7, avec Antoine (Dupont) et Blair (Kinghorn) où ils hésitent l’un et l’autre, et au final, on perd le ballon sur le ruck qui suit. On perd quand même pas mal de ballons sur les zones d’affrontement. Notre banc n’a pas amené ce qu’on souhaitait qu’il amène, ça c’est évident, notamment sur la puissance. Le déplacement à la fin était du côté de Glasgow et on a subi, donc bravo à eux. Je ne vous les survendais pas, c’est une très bonne équipe et il n’y a pas eu un assez bon Stade Toulousain pour revenir avec la victoire » réagit l'entraîneur toulousain après le match.