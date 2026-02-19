Dupont - Jalibert : Le désaccord qui va mettre le XV de France en difficulté ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir brillamment remporté ses deux premiers matchs dans ce Tournoi des Six Nations 2026, à domicile contre l'Irlande (36-14) puis du côté de Cardiff face au pays de Galles (12-54), le XV de France a désormais rendez-vous avec l’Italie. Un désaccord entre les deux nations sur un point précis pourrait d’ailleurs ne pas arranger les affaires tricolores.

Les débuts sont parfaits pour le XV de France dans ce Tournoi des Six Nations. Avec deux belles victoires contre l'Irlande (36-14) et le pays de Galles (12-54), les hommes de Fabien Galthié sont en course pour un sacre et peuvent même rêver d’un Grand Chelem désormais inaccessible pour ses adversaires. Il faudra pour cela réaliser un sans-faute sur les trois prochains matchs, avec une nouvelle confrontation dès dimanche contre l’Italie du côté de Villeneuve-d’Ascq. Et la Squadra Azzurra veut mettre toutes les chances de son côté.

L’Italie veut profiter de la pluie Selon Le Figaro, l’Italie entend profiter du mauvais temps pour contrer Antoine Dupont et ses coéquipiers. Gonzalo Quesada aurait ainsi refusé de jouer sous toit fermé dimanche stade Pierre-Mauroy, alors que l’on prévoit de la pluie au moment de la rencontre, avec un vent de 25 km/h et des rafales annoncées à 50 km/h dans la région. Une façon de défavoriser la ligne de trois-quarts française. Le week-end dernier, les Bleus avaient triomphé au Principality Stadium de Cardiff avec le toit fermé, Fabien Galthié ayant donné son aval.