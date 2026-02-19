Dupont - Jalibert : Le désaccord qui va mettre le XV de France en difficulté ?

Après avoir brillamment remporté ses deux premiers matchs dans ce Tournoi des Six Nations 2026, à domicile contre l'Irlande (36-14) puis du côté de Cardiff face au pays de Galles (12-54), le XV de France a désormais rendez-vous avec l’Italie. Un désaccord entre les deux nations sur un point précis pourrait d’ailleurs ne pas arranger les affaires tricolores.
Les débuts sont parfaits pour le XV de France dans ce Tournoi des Six Nations. Avec deux belles victoires contre l'Irlande (36-14) et le pays de Galles (12-54), les hommes de Fabien Galthié sont en course pour un sacre et peuvent même rêver d’un Grand Chelem désormais inaccessible pour ses adversaires. Il faudra pour cela réaliser un sans-faute sur les trois prochains matchs, avec une nouvelle confrontation dès dimanche contre l’Italie du côté de Villeneuve-d’Ascq. Et la Squadra Azzurra veut mettre toutes les chances de son côté.
L’Italie veut profiter de la pluie
Selon Le Figaro, l’Italie entend profiter du mauvais temps pour contrer Antoine Dupont et ses coéquipiers. Gonzalo Quesada aurait ainsi refusé de jouer sous toit fermé dimanche stade Pierre-Mauroy, alors que l’on prévoit de la pluie au moment de la rencontre, avec un vent de 25 km/h et des rafales annoncées à 50 km/h dans la région. Une façon de défavoriser la ligne de trois-quarts française. Le week-end dernier, les Bleus avaient triomphé au Principality Stadium de Cardiff avec le toit fermé, Fabien Galthié ayant donné son aval.
« Ils sont capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe »
Mercredi, Laurent Sempéré, entraîneur adjoint du XV de France, s’était prononcé sur le prochain rendez-vous des Bleus : « C'est une équipe très intéressante à observer. Ils sont sortis de la Coupe du monde 2023 avec ce jeu offensif assez ambitieux, et depuis ils se sont appuyés sur un meilleur jeu au pied, en tout cas une meilleure utilisation. Ils ont développé leur conquête à un très haut niveau, qui permet de mettre une grosse pression sur les équipes adverses. Avec ce socle-là plus une bonne défense, ils sont capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Depuis l'arrivée de Gonzalo Quesada, ils ont beaucoup évolué, développé leur palette. C'est une équipe qui est devenue très complète. »