Christophe Urios, la séparation qui va tout changer !

Ce samedi, Clermont a enchaîné une troisième défaite consécutive sur la pelouse de Perpignan (26-20), qui a par la même occasion obtenu sa première victoire de la saison. Christophe Urios n’était évidemment pas satisfait de la prestation de son équipe et estime que lui et ses joueurs ont besoin « de ne plus se voir » pendant quelques jours, avant ce qu’il considère comme une « finale de la saison » le week-end prochain contre Bordeaux-Bègles.

Il aura donc fallu attendre la 12e journée de Top 14 pour voir l’USAP décrocher sa première victoire de la saison, ce samedi lors de la réception de Clermont (26-20). Un succès obtenu en étant à 14 contre 15 pendant près d’une heure. En ce qui concerne Christophe Urios, c’est une troisième défaite de rang pour lui et ses hommes.

« On n’est plus les mêmes, on est éparpillés » « Depuis que l’on a repris le 12 novembre, on n’est plus les mêmes, on est éparpillés. Nous avons eu beaucoup de mal à nous retrouver. Ça fait quinze jours que c’est un peu mieux mais on est encore en retard. Et ça se ressent sur ce genre de matchs alors qu’il me semble que l’on avait les moyens de gagner. L’USAP a réussi à le faire à quatorze, bravo à elle. De notre côté, il faut continuer à bosser pour retrouver le niveau d’avant », a réagi Christophe Urios après la rencontre, dans des propos relayés par Rugbyrama.