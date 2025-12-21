Christophe Urios, la séparation qui va tout changer !

Ce samedi, Clermont a enchaîné une troisième défaite consécutive sur la pelouse de Perpignan (26-20), qui a par la même occasion obtenu sa première victoire de la saison. Christophe Urios n’était évidemment pas satisfait de la prestation de son équipe et estime que lui et ses joueurs ont besoin « de ne plus se voir » pendant quelques jours, avant ce qu’il considère comme une « finale de la saison » le week-end prochain contre Bordeaux-Bègles.
Il aura donc fallu attendre la 12e journée de Top 14 pour voir l’USAP décrocher sa première victoire de la saison, ce samedi lors de la réception de Clermont (26-20). Un succès obtenu en étant à 14 contre 15 pendant près d’une heure. En ce qui concerne Christophe Urios, c’est une troisième défaite de rang pour lui et ses hommes.
« On n’est plus les mêmes, on est éparpillés »
« Depuis que l’on a repris le 12 novembre, on n’est plus les mêmes, on est éparpillés. Nous avons eu beaucoup de mal à nous retrouver. Ça fait quinze jours que c’est un peu mieux mais on est encore en retard. Et ça se ressent sur ce genre de matchs alors qu’il me semble que l’on avait les moyens de gagner. L’USAP a réussi à le faire à quatorze, bravo à elle. De notre côté, il faut continuer à bosser pour retrouver le niveau d’avant », a réagi Christophe Urios après la rencontre, dans des propos relayés par Rugbyrama.
« On a besoin de passer quelques jours à se régénérer, ne plus se voir, couper un peu »
Pour l’entraîneur de Clermont, la réception de Bordeaux-Bègles le week-end prochain a des airs de finale. Une rencontre avant laquelle les Clermontois doivent se séparer pour mieux se retrouver : « Je ne suis pas inquiet. Ce qui ne veut pas dire que je rêve. Il faut juste qu’on continue à bien bosser. Il y a un match qui va être très dur contre Bordeaux, une équipe qui, pour le coup, est performante, qui attaque beaucoup, qui joue beaucoup. On a besoin de passer quelques jours à se régénérer, ne plus se voir, couper un peu. On se retrouvera en fin de semaine pour préparer ce match, qui sera, pour le coup, une finale de la saison. »