OM - Pablo Longoria : Mariage confirmé à Marseille !

Présent en conférence de presse afin de faire le bilan de la première partie de saison de l'OM, Pablo Longoria en a notamment profité pour évoquer sa magnifique relation avec Medhi Benatia. Et le président de l'OM confirme qu'il s'agit d'un mariage parfait avec son directeur du football.
Depuis quasiment deux ans, Medhi Benatia apporte toute son expérience à l'OM. L'ancien défenseur central, désormais directeur du football du club phocéen, est régulièrement encensé pour son travail à la tête de l'OM. Et Pablo Longoria confirme que leur entente est parfaite. Il s'agit même du mariage parfait.
Longoria s'enflamme pour sa relation avec Benatia
« Nous sommes totalement complémentaires. Medhi est, selon moi, l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe sur la partie technique. Il connaît parfaitement l’environnement du club et les exigences de Marseille. De mon côté, j’ai pris un rôle plus stratégique, en veillant à la cohérence budgétaire et au développement global. Cette complémentarité, avec le coach Roberto De Zerbi, est un pilier de notre projet. Au même moment, Medhi est très concentré sur ce qu’il se passe sur le terrain », lance le président de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.
« Dans la relation qu’il a avec les joueurs, le coach, entre toutes les parties prenantes qui influencent les performances de l’équipe, son implication est très importante, avec du temps et du cœur. Il met une énergie très importante. Cette complémentarité est une des bases de ce que nous voulons construire ensemble. On cherche à travailler sur un niveau d’alignement total entre coach, directeur du football et président. On s’est fixé cela comme objectif. C’est une situation très importante pour le club. On s’est fixé la règle de dîner toutes les trois ou quatre semaines sans parler football, mais de la vie. C’est important de travailler avec des personnes avec qui tu t’entends très bien et avec qui tu peux être complémentaires », ajoute Pablo Longoria.