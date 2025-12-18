OM - Pablo Longoria : Mariage confirmé à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse afin de faire le bilan de la première partie de saison de l'OM, Pablo Longoria en a notamment profité pour évoquer sa magnifique relation avec Medhi Benatia. Et le président de l'OM confirme qu'il s'agit d'un mariage parfait avec son directeur du football.

Depuis quasiment deux ans, Medhi Benatia apporte toute son expérience à l'OM. L'ancien défenseur central, désormais directeur du football du club phocéen, est régulièrement encensé pour son travail à la tête de l'OM. Et Pablo Longoria confirme que leur entente est parfaite. Il s'agit même du mariage parfait.

Longoria s'enflamme pour sa relation avec Benatia « Nous sommes totalement complémentaires. Medhi est, selon moi, l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe sur la partie technique. Il connaît parfaitement l’environnement du club et les exigences de Marseille. De mon côté, j’ai pris un rôle plus stratégique, en veillant à la cohérence budgétaire et au développement global. Cette complémentarité, avec le coach Roberto De Zerbi, est un pilier de notre projet. Au même moment, Medhi est très concentré sur ce qu’il se passe sur le terrain », lance le président de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.