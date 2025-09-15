Florent Manaudou : Séparation confirmée, son ex balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Médaillé de bronze sur le 50m nage libre des derniers Jeux Olympiques de Paris, Florent Manaudou a fait parler de lui ces derniers mois pour sa vie privée. Et pour cause, lors de sa participation à Danse avec les stars en début d'année, le frère de Laure s'est mis en couple avec la danseuse Elsa Bois, actant ainsi sa séparation avec Lola Duménil. Cette dernière a d'ailleurs livré les détails de sa rupture avec Florent Manaudou.

Depuis plusieurs mois, Florent Manaudou est au cœur de toutes les spéculations concernant sa vie amoureuse. Alors qu'il se fait très discret sur le sujet, le champion olympique 2012 du 50m nage libre est toutefois apparu dans l'émission Danse avec les stars sur TF1 lors de laquelle il a semblé très proche de sa danseuse Elsa Bois alors qu'il s'était affiché lors des JO 2024 de Paris avec sa nouvelle compagne Lola Duménil.

«Non, je ne suis plus avec Flo» Mais la rupture avec Florent Manaudou a été acté par la presse people tandis que le streamer Michou ainsi qu'Elsa Bois officialisait également leur séparation. De quoi relancer les rumeurs concernant la relation entre Florent Manaudou et sa danseuse. Toutefois, la nageur a gardé le silence au sujet de sa vie privée que ce soir au sujet de sa mise en couple avec Elsa Bois ou d'une éventuelle séparation avec Lola Duménil.