Christian Horner, pendant la première quinzaine de juillet, a pris la porte après de longues années passées chez Red Bull. L’écurie championne du monde des pilotes grâce à Max Verstappen, nommait alors Laurent Mekies au poste de Team Principal. L’ingénieur tricolore a été salué par le Néerlandais pour l’expertise qu’il apporte en ingénierie après sa victoire à Monza dimanche.

Le 9 juillet dernier, Red Bull prenait la décision de mettre un terme à sa longue collaboration de deux décennies avec Christian Horner. Voici le communiqué de l’écurie autrichienne à l’époque. « Red Bull a libéré Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d’aujourd’hui et a nommé Laurent Mekies au poste de CEO de Red Bull Racing ». Alors Team Principal de Racing Bulls, Laurent Mekies héritait de l’écurie qui abrite le quadruple champion du monde de F1 en titre : Max Verstappen.

«Laurent ayant une formation d'ingénieur, il pose les bonnes questions aux ingénieurs» Depuis le 18 mai et le Grand Prix d’Imola, le pilote néerlandais n’avait plus connu la victoire lors d’une course. Pour ce qui est d’une place sur un podium, il fallait remonter au mois de juin et le Grand Prix du Canada avec une deuxième position. Depuis, Christian Horner a été remplacé par Laurent Mekies. L’ingénieur français, de par sa vision et son expertise est parvenu en peu de temps à remettre la RB21 sur les bons rails. Un changement à la direction totalement gagnant sur ce point selon Max Verstappen. « Jusqu'à présent, nous avons eu beaucoup de courses où nous avons un peu tâtonné avec les réglages. Des changements assez extrêmes, qui montraient que nous n'étions pas en contrôle. Nous ne comprenions pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Laurent ayant une formation d'ingénieur, il pose les bonnes questions aux ingénieurs, des questions de bon sens, donc je pense que cela fonctionne très bien ».