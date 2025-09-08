Regarder un match à l’étranger tout en commandant sa pizza sur une app locale ? C’est possible avec la fonction Bypasser de Surfshark.

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Grâce à la fonction de split tunneling Bypasser, Surfshark permet de choisir quelles applis passent par le VPN et lesquelles conservent la connexion classique. Un atout majeur pour les passionnés de sport qui veulent regarder les matchs de leur équipe préférée à l’étranger, sans devoir tirer une croix sur les services locaux.

Aujourd’hui, pour suivre ses compétitions de sport préférées, un abonnement est souvent requis. Par exemple, pour suivre la nouvelle saison de Ligue 1, un abonnement à la plateforme Ligue1+ est recommandé. Problème, lorsque vous êtes à l’étranger, ce type de service est inaccessible, du fait de restrictions géographiques. Face à cette limitation, un VPN se révèle utile puisqu’il permet de simuler une connexion en France. Vous pouvez ainsi regarder les matchs de votre équipe sans contrainte dans votre chambre d'hôtel.

L’utilisation d’un VPN implique cela dit aussi de devoir faire l’impasse sur des services locaux qui, eux aussi, utilisent la géolocalisation pour fonctionner. Si vous avez activé votre VPN pour regarder le PSG jouer sur votre smartphone, vous ne pourrez donc plus commander en parallèle une pizza via l’application du pizzaïolo local car elle pensera que vous êtes en France, où le service de livraison est tout simplement indisponible.Le split tunneling à la rescousse Heureusement, il existe une solution pour profiter du match et de votre repas : le split tunneling, une technologie avancée qui divise votre trafic selon vos recommandations. On la retrouve dans de nombreux VPN, à l’image de Surfshark et sa fonction Bypasser.

D’ordinaire, un VPN classique redirige tout le trafic Internet via un seul tunnel chiffré. Avec Bypasser par exemple, l’utilisateur choisit quelles applis passent par le VPN et lesquelles continuent à utiliser la connexion locale. Pour un amateur de football qui regarde un match en direct, cela signifie qu’il peut sécuriser sa navigation et utiliser les applis locales simultanément, tout en permettant à l’application de streaming de fonctionner correctement.

Cette flexibilité devient particulièrement précieuse lors des grands événements sportifs internationaux. Imaginons la Coupe du monde ou les Jeux Olympiques, où les retransmissions varient fortement selon les régions. Grâce au split tunneling, l’utilisateur peut optimiser son expérience : le VPN pour contourner les restrictions géographiques, le réseau classique pour tout le reste. Une approche qui s’inscrit dans une réalité moderne où le sport se consomme partout, sur tous les écrans, souvent en mobilité.