«L’OM est venu» : Il révèle une offre pour son transfert !

Il y a quelques semaines, Jonathan Pitroipa a révélé une offensive qui aurait pu changer sa carrière. En 2012, l'Olympique de Marseille avait manifesté son intérêt pour l'international burkinabè âgé aujourd’hui de 39 ans, mais le Stade Rennais avait refusé de le laisser partir, désireux de miser sur lui pour les saisons à suivre.

Âgé aujourd’hui de 39 ans, Jonathan Pitroipa s’est fait connaître en Ligue 1 avec son passage au Stade Rennais, long de trois saisons. Avant son aventure en Bretagne, l’international burkinabè s’était révélé en Allemagne, du côté de Fribourg et Hambourg, et avait fait un retour en France en 2018, s’engageant en faveur du Paris FC, alors en Ligue 2.

« L’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre » Mais la carrière de Jonathan Pitroipa aurait pu prendre une autre tournure lorsque l’Olympique de Marseille s’était positionné pour son transfert. « Je crois que c’était en 2012, l’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre, confiait-il le mois dernier, dans un entretien à Top Mercato. Ils avaient un projet avec moi, c’était de me garder trois, voire quatre ans, avant de me céder. C’est comme ça, ça fait partie du football, il faut l’accepter ! »