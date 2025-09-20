Pauline Ferrand-Prévot : L'annonce officielle qui va bouleverser sa vie !

Ayant enflammé la dernière édition du Tour de France féminin, Pauline Ferrand-Prévot a pris une grosse décision : celle de participer aux prochains championnats du monde qui se dérouleront au Rwanda en cette fin de mois de septembre. Mais avant le début de cette nouvelle épreuve, la championne de 33 ans a annoncé une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux.
Après sa médaille d’Or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, puis sa superbe victoire sur l’édition 2025 du Tour de France féminin, Pauline Ferrand-Prévot s’est fixé un nouvel objectif. La championne de 33 ans sera bel et bien au départ des championnats de monde à partir de ce dimanche 21 septembre à Kigali au Rwanda.
Paulien Ferrand-Prévot fiancée !
Mais avant cela, Pauline Ferrand-Prévot a pris deux jours de repos afin de se ressourcer, et notamment retrouver son compagnon Dylan Van Baarle, qui évolue au sein de la formation Visma - Lease a Bike. Sur Instagram, la coureuse française a annoncé une heureuse nouvelle en révélant une publication dans laquelle on l’aperçoit bague à la main.
La belle annonce sur Instagram
« Ma semaine de championnat du monde est déjà un succès. Se dire OUI pour le reste de notre vie, écrit Pauline Ferrand-Prévot en description de cette publication. Je t’aime Dylan Van Baarle. » La championne française a déjà reçu un bon nombre de félicitations alors que sa merveilleuse année 2025 se poursuit en beauté...